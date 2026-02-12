На конгрессе УЕФА почтили память легенды советского футбола

Память умерших футбольных деятелей, в том числе олимпийского чемпиона 1956 года и лучшего бомбардира московского "Спартака" Никиты Симоняна, почтили минутой молчания на 50-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Конгресс проходит в Брюсселе.

Во время минуты молчания был представлен список футбольных деятелей, которые скончались с даты проведения прошлого конгресса УЕФА - 3 апреля 2025 года. Также почтили память бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева и двукратного чемпиона СССР в составе московского "Торпедо" Виктора Шустикова.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Он выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973). Является олимпийским чемпионом 1956 года.