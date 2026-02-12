Экс-нападающий «Спартака» возвращается в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Шамар Николсон возвращается в чемпионат России. Он продолжит карьеру в «Сочи», сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Последний год Шамар выступал за мексиканскую «Тихуану». «Сочи» арендует Николсона до конца текущего сезона. Если южный клуб сохранил прописку в Мир РПЛ, то у него будет опция полноценного выкупа ямайца.

В составе «Тихуаны» Николсон успел сыграть 29 матчей. На его счету два гола и четыре результативные передачи.

«Спартак» объявил об уходе Николсона в феврале 2025 года, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 8 млн. С сентября 2023 года по июнь 2024 года форвард играл на правах аренды за французский «Клермон».