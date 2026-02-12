Тренер Постекоглу: «Тоттенхэм» – не топ-клуб

Эндж Постекоглу: «Тоттенхэм» – не топ-клуб. Я пытался сломать менталитет «шпор» – и добился этого, выиграв титул. И что они сделали? Все разрушили и начали заново»
Бывший тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу заявил, что не может назвать лондонский клуб большим.
«Очевидно, «Тоттенхэм» построил невероятный стадион, невероятные тренировочные базы. Но если посмотреть на расходы, особенно на структуру заработной платы, то это не топ-клуб. Я видел это, потому что мы не выходили на рынок, чтобы подписать игроков. Я пытался сломать [менталитет «Тоттенхэма»]. Все мои разговоры о трофее во второй год работы были ради клуба. Никто внутри клуба не осмелился бы сказать такое – потому что они слишком боялись. Они были близки к титулу несколько раз. И вот мы сломали это, выиграв что-то. И что они сделали? Все разрушили и начали заново. Любопытно, чего они пытаются достичь?» – сказал Постекоглу в подкасте The Overlap.
В сезоне-2024/25 «Тоттенхэм» при Эндже Постекоглу выиграл Лигу Европы, но занял 17-е место в АПЛ. Тренера уволили летом 2025-го.
