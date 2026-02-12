$77.4692.47

Эндж Постекоглу: «Тоттенхэм» – не топ-клуб. Я пытался сломать менталитет «шпор» – и добился этого, выиграв титул. И что они сделали? Все разрушили и начали заново»

Sports.ruиещё 1

Бывший тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу заявил, что не может назвать лондонский клуб большим.

Тренер Постекоглу: «Тоттенхэм» – не топ-клуб
© Sports.ru
«Очевидно, «Тоттенхэм» построил невероятный стадион, невероятные тренировочные базы. Но если посмотреть на расходы, особенно на структуру заработной платы, то это не топ-клуб. Я видел это, потому что мы не выходили на рынок, чтобы подписать игроков. Я пытался сломать [менталитет «Тоттенхэма»]. Все мои разговоры о трофее во второй год работы были ради клуба. Никто внутри клуба не осмелился бы сказать такое – потому что они слишком боялись. Они были близки к титулу несколько раз. И вот мы сломали это, выиграв что-то. И что они сделали? Все разрушили и начали заново. Любопытно, чего они пытаются достичь?» – сказал Постекоглу в подкасте The Overlap.

В сезоне-2024/25 «Тоттенхэм» при Эндже Постекоглу выиграл Лигу Европы, но занял 17-е место в АПЛ. Тренера уволили летом 2025-го.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости