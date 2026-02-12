ЦСКА ведет переговоры с защитником «Зенита» Вячеславом Караваевым.

Контракт 30-летнего защитника с петербуржцами истекает этим летом, и он может вернуться в московский клуб свободным агентом по завершении сезона, утверждает инсайдер Иван Карпов.

Караваев – воспитанник ЦСКА. Он выступал за основную и молодежную команды клуба с 2013 по 2016 год.

Недавно Вячеслав восстановился после разрыва ахилла.