ЦСКА ведет переговоры с Караваевым о бесплатном переходе из «Зенита» летом. Воспитанник армейцев ушел из клуба 10 лет назад (Иван Карпов)
ЦСКА ведет переговоры с защитником «Зенита» Вячеславом Караваевым.
Контракт 30-летнего защитника с петербуржцами истекает этим летом, и он может вернуться в московский клуб свободным агентом по завершении сезона, утверждает инсайдер Иван Карпов.
Караваев – воспитанник ЦСКА. Он выступал за основную и молодежную команды клуба с 2013 по 2016 год.
Недавно Вячеслав восстановился после разрыва ахилла.
