ЦСКА ведет переговоры с Караваевым о бесплатном переходе из «Зенита» летом. Воспитанник армейцев ушел из клуба 10 лет назад (Иван Карпов)

Sports.ru

ЦСКА ведет переговоры с защитником «Зенита» Вячеславом Караваевым.

ЦСКА ведет переговоры с защитником «Зенита»
© Sports.ru

Контракт 30-летнего защитника с петербуржцами истекает этим летом, и он может вернуться в московский клуб свободным агентом по завершении сезона, утверждает инсайдер Иван Карпов.

Караваев – воспитанник ЦСКА. Он выступал за основную и молодежную команды клуба с 2013 по 2016 год.

Недавно Вячеслав восстановился после разрыва ахилла.

