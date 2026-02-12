Захарян пропустит матч с «Реалом»

Российский полузащитник Арсен Захарян пропустит матч Ла Лиги против «Реала», сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

Захарян продолжает восстановление после повреждения берцовой кости. В последний раз 22-летний полузащитник выходил на поле 13 января.

«Захарян сегодня начинает работать в общей группе. Ему нужно набрать игровые минуты и ритм. Он не будет готов к субботе, поэтому посмотрим, будет ли Арсен готов к игре против «Овьедо», – сказал пресс-атташе «Сосьедада» Йон Андер Мундуате.

«Реал Сосьедад» сыграет с «Реалом» на выезде в субботу в рамках 24-го тура Ла Лиги. Матч с «Овьедо» состоится 21 февраля.