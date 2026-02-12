Вратарь "Краснодара" высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

© Rusfootball

По словам Агкацев, весной "Краснодару" будет не менее тяжело, чем в прошлом году, ведь в чемпионской гонке участвуют много команд.

- По поводу чемпионской гонки скажу так — весной будет не менее тяжело, чем в прошлом сезоне. Наши конкуренты — это все команды: "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Динамо", "Локомотив". У нас уже есть опыт, да, но и другие команды прогрессируют, - цитирует Агкацева "Чемпионат".

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. Петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали, однако до этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

После 18 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками в своем активе. На второй строчке располагаются петербуржцы с 39 баллами, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 37 очками в своем активе.