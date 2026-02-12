«Борнмут» объявил о выкупе прав на защитника у «Милана»

Защитник Алехандро Хименес стал игроком английского «Борнмута» на постоянной основе. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Борнмут» подтверждает, что Алекс Хименес перешёл в клуб на постоянной основе, достигнув необходимого количества матчей для активации опции выкупа после первоначальной аренды. 20-летний игрок, присоединившийся к «вишням» перед началом текущего сезона, провёл более половины официальных матчей клуба, активировав условия, обеспечивающие его будущее на южном побережье до 2031 года», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне чемпионата Англии 20-летний Алехандро Хименес провёл 22 матча, в которых забил один гол.