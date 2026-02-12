Выяснилось, когда Левандовски определится с будущим

Левандовски определится с будущим после выборов президента «Барсы». Форвард готов пойти на снижение зарплаты, он также интересен «Милану», «Атлетико», «Фенербахче» и клубам Саудовской Аравии (Mundo Deportivo)
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски определится с будущим после выборов президента клуба.
По данным Mundo Deportivo, 37-летний футболист, чей контракт истекает летом, примет решение не раньше апреля – после выборов президента «Барселоны», намеченных на 15 марта, он проанализирует предложение от каталонского клуба и другие варианты продолжения карьеры.
Сообщается, что, помимо «Чикаго Файр», в подписании Левандовского заинтересованы «Милан», «Атлетико», «Фенербахче» и клубы Саудовской Аравии. При этом приоритетом Роберта является продление контракта с «Барселоной», и футболист готов пойти на сокращение зарплаты.
Евгений Плющенко: «Фурнье-Бодри и Сизерон впечатлили меня больше всего. Их произвольная – одна из лучших программ XXI века»
Тото Вольфф: «Ферстаппен очень и очень силен – всем соперникам надо собраться»
Черчесов о Джикии и «Ахмате»: «Таких планов не было. Но так достоверно расписали, что я и сам поверил»
Евгений Плющенко: «Фурнье-Бодри и Сизерон впечатлили меня больше всего. Их произвольная – одна из лучших программ XXI века»
Тото Вольфф: «Ферстаппен очень и очень силен – всем соперникам надо собраться»
Черчесов о Джикии и «Ахмате»: «Таких планов не было. Но так достоверно расписали, что я и сам поверил»