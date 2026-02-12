Выяснилось, когда Левандовски определится с будущим

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски определится с будущим после выборов президента клуба.

По данным Mundo Deportivo, 37-летний футболист, чей контракт истекает летом, примет решение не раньше апреля – после выборов президента «Барселоны», намеченных на 15 марта, он проанализирует предложение от каталонского клуба и другие варианты продолжения карьеры.

Сообщается, что, помимо «Чикаго Файр», в подписании Левандовского заинтересованы «Милан», «Атлетико», «Фенербахче» и клубы Саудовской Аравии. При этом приоритетом Роберта является продление контракта с «Барселоной», и футболист готов пойти на сокращение зарплаты.