«Факел» объявил о покупке игрока «Ахмата»

Пресс-служба воронежского «Факела» объявила о переходе крайнего защитника Дарко Тодоровича из грозненского «Ахмата». Футболист заключил с «Факелом» долгосрочный контракт.

«Факел» подписал долгосрочный контракт с Дарко Тодоровичем. 28-летний крайний защитник присоединился к команде на сборе в Белеке. На протяжении четырёх с половиной сезонов Тодорович выступал за «Ахмат», за который провёл 114 официальных матчей, из которых 92 – в Премьер-Лиге. До переезда в Россию играл за боснийскую «Слободу», австрийский «Ред Булл Зальцбург», немецкий «Хольштайн» и хорватский «Хайдук». Добро пожаловать в «Факел», Дарко!» — сказано в сообщении пресс-службы «Факела», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.