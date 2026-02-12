Футбольная ассоциация Англии рассматривает слова босса «МЮ» о мигрантах

Футбольная ассоциация Англии изучает слова Рэтклиффа о мигрантах на предмет нарушения правил организации. Официальное расследование пока не начато
Футбольная ассоциация Англии (FA) изучает высказывания совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа о мигрантах.
Вчера Рэтклифф заявил:
«Великобритания колонизирована иммигрантами».
Сегодня основатель химической группы INEOS прояснил свои слова:
«Сожалею, что мои слова оскорбили людей. Но важно поднять вопрос контролируемой иммиграции».
FA пока не начала официальное расследование слов Рэтклиффа. Тем не менее юридическая служба Ассоциации изучает слова бизнесмена, чтобы понять, не нарушил ли он правила организации.
