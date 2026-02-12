Черчесов прояснил информацию о возможном переходе Джикии в «Ахмат»

Черчесов о Джикии и «Ахмате»: «Таких планов не было. Но так достоверно расписали, что я и сам поверил»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов опроверг информацию о возможном переходе Георгия Джикии в грозненский клуб.
Ранее появилась информация, что Черчесов заинтересован в приглашении защитника «Антальяспора» в «Ахмат».
«Вчера прочитал, якобы я настаиваю на приглашении Джикии в «Ахмат». Георгий – хороший парень и великолепный футболист, был у меня в команде, но сейчас он прекрасно чувствует себя в Турции, и разговора на эту тему вообще не было. Но расписали так достоверно, что уже и сам поверил. Поэтому сразу отвечу: таких планов у нас не было. Георгий заезжал к нам в гости в Белек, мы общались. Но я со многими разговариваю – не все же в команду попадают», – сказал Черчесов.
Евгений Плющенко: «Фурнье-Бодри и Сизерон впечатлили меня больше всего. Их произвольная – одна из лучших программ XXI века»
Тото Вольфф: «Ферстаппен очень и очень силен – всем соперникам надо собраться»
Черчесов о Джикии и «Ахмате»: «Таких планов не было. Но так достоверно расписали, что я и сам поверил»
Евгений Плющенко: «Фурнье-Бодри и Сизерон впечатлили меня больше всего. Их произвольная – одна из лучших программ XXI века»
Тото Вольфф: «Ферстаппен очень и очень силен – всем соперникам надо собраться»
Черчесов о Джикии и «Ахмате»: «Таких планов не было. Но так достоверно расписали, что я и сам поверил»