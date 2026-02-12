Черчесов прояснил информацию о возможном переходе Джикии в «Ахмат»

$77.4692.47

Черчесов о Джикии и «Ахмате»: «Таких планов не было. Но так достоверно расписали, что я и сам поверил»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов опроверг информацию о возможном переходе Георгия Джикии в грозненский клуб.

Ранее появилась информация, что Черчесов заинтересован в приглашении защитника «Антальяспора» в «Ахмат».

«Вчера прочитал, якобы я настаиваю на приглашении Джикии в «Ахмат». Георгий – хороший парень и великолепный футболист, был у меня в команде, но сейчас он прекрасно чувствует себя в Турции, и разговора на эту тему вообще не было. Но расписали так достоверно, что уже и сам поверил. Поэтому сразу отвечу: таких планов у нас не было. Георгий заезжал к нам в гости в Белек, мы общались. Но я со многими разговариваю – не все же в команду попадают», – сказал Черчесов.
