Осинькин объяснил уход из «Сочи» двух вратарей

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался об уходе двух голкиперов.

По словам Осинькина, уход голкиперов связан с закрытием второй команды, так как стало меньше заявочных мест в основной команде.

- В первую очередь с тем, что была закрыта команда "Сочи-2". Стало чуть меньше заявочных мест. В этой ситуации надо было отзаявить шесть футболистов. И, к сожалению, на оставшемся время в том числе это коснулось двух вратарей, - цитирует Осинькина "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно "Сочи" покинули два голкипера. Максим Рудаков на правах свободного агента присоединился к "Оренбургу", а Иван Ломаев на данный момент не нашел себе новый клуб и является свободным агентом.

По итогам 18 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками в своем активе.