Выяснилось, какую сумму РФС получил от УЕФА за прошлый сезон

УЕФА перечислил РФС более 9 миллионов евро в качестве солидарных выплат в сезоне-2024/25.

Согласно финансовому отчету Союза европейских футбольных ассоциаций, утвержденному на сегодняшнем конгрессе в Брюсселе, сумма солидарных выплат РФС составила 9,474 млн евро.

2,5 млн евро РФС получил как единоразовую выплату за программу «Хет-трик», созданную для финансовой поддержки ассоциаций, входящих в УЕФА, для помощи в развитии футбола в период с 2024 по 2028 год. Еще 2,75 млн евро было выплачено за успехи в этой программе. Кроме того, УЕФА выплатил РФС 4,224 млн евро за неучастие российских клубов в еврокубках.