Нападающий «Пари НН»: за выживание бороться тяжелее, чем за чемпионство

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулев в эфире «Матч ТВ» признался, что борьба за выживание в МИР РПЛ тяжелее борьбы за победу в лиге.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

Команда Алексея Шпилевского с 14 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ.

— Если бы не две победы перед паузой, можно было бы на сборы не ехать. У нас были игры, когда мы незаслуженно проиграли. Сейчас у нас 12 финалов, надо выцеплять по 3 очка. Общая цель — остаться в РПЛ. За выживание бороться тяжелее, чем за чемпионство. Ты борешься за людей, которые работают в клубе, ведь они лишатся работы, если команда вылетит в Первую лигу, — сказал Грулев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

