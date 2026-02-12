Тухель прокомментировал продление контракта со сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал продление контракта до 2028 года.

© Sports.ru

– Я очень рад. Именно я хотел сначала заключить краткосрочный контракт на 18 месяцев, потому что не был уверен в том, что ждет меня в международном футболе, как быстро я смогу адаптироваться и в чем суть работы. Но очень скоро я влюбился в эту работу и в эту роль, с самого первого дня я был очень предан своему делу, и я очень горжусь.

За последние полгода я особенно почувствовал, как крепнет наш дух, как между игроками создается особая связь и как достигаются выдающиеся результаты, я с удовольствием продлил контракт и попытаюсь завершить полный цикл из двух турниров.

– Как вы восприняли переход из клубного футбола в международный? Вам стало комфортнее?

– Возможно, хорошо, что я не ждал многого. Поэтому в начале я был довольно осторожен. Как я уже сказал, я могу полностью посвятить себя своей мечте – тренировать сборную Англии на чемпионате мира. Для меня это не проблема, я могу просто начать это приключение прямо сейчас. Безусловно, мы так и сделали, начав изучать работу в целом, то, как собирать команду, как вести отбор кандидатов, чем мы уже занимаемся, а затем, начиная с сентября, мы глубоко погрузились в футбол, формировали наш стиль и добивались результатов. Мы чувствуем сплоченность коллектива и создаем что-то особенное, что сделало этот год потрясающим.

Думаю, это решение дает нам ясность – это важно для игроков, штаба, федерации и, конечно же, для болельщиков. Мы хотим провести с командой полный цикл из двух турниров, а в промежутке у нас будет Лига наций, так что мы постараемся побороться за все три титула, – сказал Тухель.