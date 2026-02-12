$77.1991.71

Геннадий Орлов: «Соболев мучается в «Зените», уступает партнерам в мастерстве, не прогрессирует. Это креатура Семака – он его будет периодически ставить в состав»

Sports.ru

Комментатор Геннадий Орлов подверг критике игру форварда Александра Соболева за «Зенит».

Комментатор Орлов: Соболев мучается в «Зените»
«Соболев мучается. Не попадает в ритм этой игры, не всегда понимает партнеров, уступает им в мастерстве. Переходя в «Зенит», Александр думал, что готов к этому вызову. Но он не прогрессирует! Статистика, КПД говорят сами за себя. Почему «Зенит» не отдал его в аренду? Паспорт. Кроме того, это креатура Семака. Он его будет периодически ставить в состав. Думаю, Александр принесет пользу в Кубке, там он будет полезнее. Но вот в чемпионате ему объективно сложно... Нужны техничные исполнители, которые сами себя предлагают, берут игру на себя, бегут навстречу мячу», – заявил Орлов.
