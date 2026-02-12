«Бавария» хочет купить защитника «Манчестер Сити»

«Бавария» начала предварительные переговоры о подписании центрального защитника Джона Стоунза, чей контракт с «Манчестер Сити» заканчивается грядущим летом. Маловероятно, что «горожане» пролонгируют трудовое соглашение с 31-летним футболистом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, ключевую роль в этой сделке может сыграть главный тренер мюнхенского клуба Венсан Компани, ранее являвшийся капитаном «Манчестер Сити», а также соотечественник Стоунза Гарри Кейн. Кроме того, известно, что Стоунз контактировал с мадридским «Атлетико» и «Миланом».

В нынешнем сезоне Стоунз принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.