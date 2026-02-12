Геннадий Орлов: «Зенит» поздновато подписал Дурана. Как быстро он впишется в схему Семака? Потребуется время, а его не так уж и много. Ведь стоит только одна задача: чемпионство!»
Комментатор Геннадий Орлов высказался о последних трансферах «Зенита».
«На мой взгляд, «Зенит» поздновато подписал Джона Джона и особенно Джона Дурана. Нападающий проведет с командой только третий сбор. Как быстро он впишется в схему Семака? Как быстро сыграется с партнерами, да и вообще узнает, как кого зовут? Вопросы... Не думаю, что Дуран покажет свой истинный класс в первых весенних турах. Потребуется определенное время, а его не так уж и много. Ведь перед «Зенитом» стоит только одна задача: чемпионство! Никаких отговорок быть не может. Джона Джона тоже, считаю, могли приобрести раньше. Хотя бразилец успел произвести впечатление. Бросается в глаза, что он даже под прессингом, под давлением отдает точные передачи, пытается обострять. Однозначно игрок стартового состава», – сказал Орлов.
