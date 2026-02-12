Стали известны детали контракта экс-игрока "Краснодара" с ЦСКА

Стали известны детали контракта Данилы Козлова с ЦСКА.

По информации пресс-службы "армейцев", соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года с опцией продления еще на 1 сезон. Данила Козлов будет выступать за ЦСКА под номером 18.

Ранее российский футболист играл за "Краснодар". В текущем сезоне за "быков" атакующий полузащитник провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.