Экс-капитан «Ромы» может стать одним из руководителей клуба

«Рома» предлагает Тотти стать внешним консультантом клуба или послом с зарплатой до 1 млн евро в год. Экс-капитан согласен, если в дальнейшем получит более статусную должность
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти может стать одним из руководителей клуба.
Ранее стало известно, что римляне хотят назначить 49-летнего Тотти техническим директором. Экс-капитан готов вернуться в клуб, в котором провел всю карьеру.
По данным La Repubblica, стороны ведут переговоры о возможном возвращении итальянца. Тотти готовы предложить контракт на сумму до 1 млн евро в год.
Франческо предлагают стать внешним консультантом клуба или его послом, чтобы он мог постепенно интегрироваться в структуру клуба. Тотти готов согласиться на это только при условии, что в будущем он получит позицию, на которой будет участвовать в принятии важных решений.
