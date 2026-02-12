Экс-капитан «Ромы» может стать одним из руководителей клуба

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти может стать одним из руководителей клуба.

Ранее стало известно, что римляне хотят назначить 49-летнего Тотти техническим директором. Экс-капитан готов вернуться в клуб, в котором провел всю карьеру.

По данным La Repubblica, стороны ведут переговоры о возможном возвращении итальянца. Тотти готовы предложить контракт на сумму до 1 млн евро в год.

Франческо предлагают стать внешним консультантом клуба или его послом, чтобы он мог постепенно интегрироваться в структуру клуба. Тотти готов согласиться на это только при условии, что в будущем он получит позицию, на которой будет участвовать в принятии важных решений.