"Я наконец-то хочу славы". Рейс рассказал, почему перешел в ЦСКА

Новичок ЦСКА Матеус Рейс прокомментировал свой переход в московский клуб. Игрок рассказал, что очень рад переходу в московский клуб.

"Я наконец-то хочу славы. Хочу, чтобы меня показывали по "Матч ТВ" с аналитикой на "Матч Премьер". Я с нетерпением жду, когда обо мне будут писать все Telegram-каналы. Хочу, чтобы про меня писали Ваня Карпов и Андрей Панков. Мечтаю о большом сюжете с Нобелем. Мечтаю засветиться в программе у Тимура Гурцкая. А если серьезно: для меня большая честь перейти в ЦСКА, в клуб с такой богатой историей. Надеюсь написать здесь свою историю, выиграть множество титулов, помогать партнерам как на поле, так и за его пределами. Я поговорил с главным тренером, и он вселил в меня уверенность, что я могу принести пользу здесь. Надеюсь, это будет красивая история, и я сделаю болельщиков счастливыми. Вперед, ЦСКА!" - сказал игрок в видео в Telegram-канале ЦСКА.

Сегодня, 12 февраля, московский клуб объявил о трансфере бразильского футболиста из "Спортинга".

В текущем сезоне за португальский клуб Матеус Рейс провел 20 матчей и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость защитника по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

На данный момент московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах.