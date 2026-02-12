Дешам высказался о потере Шевалье места в основном составе «ПСЖ»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о потере места в основном составе «ПСЖ» голкипера Люки Шевалье, а также перспективах вратаря в национальной команде.

« В октябре многие говорили, что Шевалье может занять место Майка Меньяна… так что в футболе все меняется очень быстро. Многое может произойти до марта. Вратари, как и некоторые полевые игроки, могут переживать периоды, когда они менее подготовлены, меньше играют, хотя позиция вратаря является специализированной. Что, если Люка не будет играть? Не спрашивайте меня об этом, мы увидим со временем. Будет проведён тщательный анализ, потому что это уникальная позиция. Очевидно, что игровая практика важна. У нас ещё есть время, посмотрим, но очевидно, что ситуация с Люкой не самая лучшая для него, для нас… но что ж, он в своём клубе, решения принимает Луис Энрике, всё может измениться», — приводит слова Дешама L'Équipe.