ЦСКА предложил €10+2 млн за нападающего из Бразилии

ЦСКА сделал предложение бразильскому клубу «Баия» о переходе крайнего нападающего Эрика Пульги. Красно-синие предложили € 10 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 2 млн в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Баия» не стала начинать переговоры, посчитав предложение московского клуба слишком низким.

Пульга играет за бразильский клуб с января 2025 года. За этот период 25-летний вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.