«Монако» оштрафуют на € 425 000 из-за отсутствия лицензии у главного тренера команды

«Монако» будет оштрафован на € 425 000 из-за отсутствия лицензии у главного тренера команды Себастьена Поконьоли. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации издания, у наставника монегасков отсутствует сертификат, подтверждающий его уровень и возможность тренировать клубы чемпионата Франции. Из-за этого «Монако» вынужден платить € 25 000 за каждый матч Лиги 1 или Кубка Франции, в котором командой руководит бельгиец. На данный момент эта сумма достигла € 425 000, но к концу сезона она может вырасти до € 750 000.

Поконьоли возглавил французский клуб осенью 2025 года. Под его руководством «Монако» провел 23 матча, победив в восьми из них. На данный момент команда занимает 10-е место в таблице Лиги 1, набрав 28 очков за 21 тур.