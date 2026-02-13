«Барселона» может обжаловать работу арбитра на матче с «Атлетико»

«Барселона» рассматривает возможность подачи официальной жалобы в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFE) на предмет судейства в первом полуфинально матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).
На игре работал главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра.
Во втором тайме при счете 0:4 судья после 6-минутного просмотра не забил гол Пау Кубарси. В этот момент отказала система полуавтоматического определения офсайда.
Главный тренер каталонцев Ханси Флик раскритиковал судейство в матче:
«Позор. Катастрофа. «Барсе» ничего не сказали, никакой коммуникации. Не понимаю, почему это офсайд».