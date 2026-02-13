«Барселона» может обжаловать работу арбитра на матче с «Атлетико»

«Барселона» рассматривает возможность подачи официальной жалобы в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFE) на предмет судейства в первом полуфинально матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).

На игре работал главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра.

Во втором тайме при счете 0:4 судья после 6-минутного просмотра не забил гол Пау Кубарси. В этот момент отказала система полуавтоматического определения офсайда.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик раскритиковал судейство в матче: