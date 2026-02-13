«Сказали, что система сломалась». Де Йонг — об отмене гола «Барсы» в матче с «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал ситуацию с отменённым голом Пау Кубарси в первом полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (0:4).

«Сложно о чём-то говорить. Нам сказали, что система VAR сломалась. Это было странно… Скандал», — сказал нидерландский полузащитник в эфире SportyTV.

Ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной» пройдёт 3 марта в Барселоне. В другой паре 1/2 финала «Реал Сосьедад» в первой игре победил на выезде со счётом 1:0 «Атлетик» из Бильбао.

Действующим обладателем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 (д. вр.).