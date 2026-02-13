В «Динамо» ответили, почему клуб не может стать чемпионом России

В «Динамо» ответили, почему клуб уже почти 50 лет не может стать чемпионом России
Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев ответил на вопрос, почему клуб уже почти 50 лет не может стать чемпионом России. В нынешнем сезоне бело-голубые продолжают борьбу за победу в Кубке страны и занимают 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
— Вы для себя нашли объяснение, почему клуб уже 30 с лишним лет не может выиграть трофей, а в этом году период без чемпионства скорее всего дойдёт до отметки в 50 лет?
— Я человек бизнеса и очень прагматично смотрю на вещи. Много раз складывалось сочетание определённых факторов, которые, к сожалению, не давали нам взять трофей. Вспомните относительно недавний финал Кубка России 2022 года в «Лужниках», когда мы проиграли «Спартаку» (1:2). Казалось, была реальная возможность взять трофей. Но не забили пенальти в концовке, не сравняли счёт. Потом 2024 год и последний тур чемпионата с «Краснодаром» (0:1), где были уже буквально на волоске от золота, но что-то не сложилось. Хотя команда в тот период показывала достаточно качественный футбол, вполне чемпионский, трофей был бы заслуженным, — приводят слова Ивлева «Известия».