В «Динамо» ответили, почему клуб не может стать чемпионом России

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев ответил на вопрос, почему клуб уже почти 50 лет не может стать чемпионом России. В нынешнем сезоне бело-голубые продолжают борьбу за победу в Кубке страны и занимают 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Вы для себя нашли объяснение, почему клуб уже 30 с лишним лет не может выиграть трофей, а в этом году период без чемпионства скорее всего дойдёт до отметки в 50 лет?

— Я человек бизнеса и очень прагматично смотрю на вещи. Много раз складывалось сочетание определённых факторов, которые, к сожалению, не давали нам взять трофей. Вспомните относительно недавний финал Кубка России 2022 года в «Лужниках», когда мы проиграли «Спартаку» (1:2). Казалось, была реальная возможность взять трофей. Но не забили пенальти в концовке, не сравняли счёт. Потом 2024 год и последний тур чемпионата с «Краснодаром» (0:1), где были уже буквально на волоске от золота, но что-то не сложилось. Хотя команда в тот период показывала достаточно качественный футбол, вполне чемпионский, трофей был бы заслуженным, — приводят слова Ивлева «Известия».