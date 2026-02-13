Футболист "Локомотива" прояснил цели команды

Форвард "Локомотива" Дмитрий Воробьев ответил на вопрос, намерен ли клуб стать чемпионом.

По словам Воробьева, у "Локомотива" есть цель стать чемпионом и все в команде хотят достичь этой цели.

- Конечно! Для чего мы тогда играем в футбол? Всем хочется поднять трофей над головой. У нас есть игроки, которые подходят к 30 годам на пике формы... Так вот он — шанс, когда реально можно чего-то достичь! Мы все профессионалы, хотим быть чемпионами, - приводит слова Воробьева "СЭ".

В текущем сезоне Дмитрий Воробьев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет десять забитых мячей и четыре результативные передачи.

После 18 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками в своем активе. "Локомотив" отстает от лидирующего в таблице "Краснодара" на три балла. Напомним, что по итогам прошлого сезона южане впервые в истории стали чемпионами страны, "Локомотив" занял шестое место.