Комментатор Орлов дал совет легионеру «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов посоветовал вингеру «Зенита» Луису Энрике, как нужно играть. Эксперт порекомендовал бразильцу быть активнее и больше перемещаться по полю, бороться за мяч.

«Сегодня в футболе все игроки должны бегать и туда, и обратно [и в атаку, и в оборону]. Луис Энрике меня удивляет, он вообще стал мало бегать. Вспомните Малкома — не попадал в сборную Бразилии, но с первой до последней минуты искал мяч. А Луис Энрике ждёт, когда ему дадут пас. А если нет мяча, то ты так и простоишь 90 минут? Да беги навстречу, перемещайся, открывайся, вступай в борьбу, забирай. Вот такой футбол должен быть», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».