В руководстве "Динамо" раскрыли цели команды на сезон

Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев рассказал о цели команды на оставшуюся часть сезона.

© ФК "Динамо"

По словам Ивлева, команда намерена завоевать Кубок России, при этом он уверен, что в следующих сезонах "Динамо" будет бороться за чемпионство.

- В этом году очень хотим завоевать Кубок России – это цель, которую мы преследуем. Уверен, что и за чемпионство в ближайшие сезоны мы тоже будем биться, - приводит слова Ивлева "Известия".

По итогам 18 сыгранных туров московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 19 очков.

Команда Ролана Гусева сыграет с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, действующим обладателем трофея является ЦСКА.