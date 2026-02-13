Нападающий "Локомотива" назвал самого сложного соперника в РПЛ

Московский "Спартак" является самым сложным соперником в чемпионате России по футболу. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев.

"Со "Спартаком" всегда сложно. У них самый сильный состав в лиге, - сказал он. - Командная игра - это другое, к ней есть вопросы у специалистов, экспертов. Но индивидуально они на высоком уровне".

Нападающий "Локомотива" отметил, что имеет особый настрой на матчи против "Краснодара".

"Я прошел через академию "Краснодара", однако мы расстались, так бывает. Поэтому теперь [в матчах с ними] всегда хочется показать, как я вырос и изменился", - сказал Воробьев.

Воробьеву 28 лет, игрок находился в системе "Краснодара" до 2018 года. За "Локомотив" нападающий выступает с 2024 года, в текущем сезоне он провел за клуб 21 матч в разных турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. В Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) Воробьев также выступал за "Сочи" и "Оренбург".

После первой части сезона РПЛ "Локомотив" идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 37 очков в 18 матчах.