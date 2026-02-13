Черчесов объяснил, почему отказался бы от покупки Месси

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о том, как воспринимает провокационные вопросы и требования. Его слова передает «Чемпионат».

© Газета.Ru

«Всегда был к общению готов. Вопрос: с чем к тебе подойдут? Помню, еще работая в «Тереке», выхожу на тренировку. Подходит человек, которого я никогда не видел, и сразу выдает претензию в жесткой форме: «А почему вы не берете моего футболиста?» Спокойно ответил: «Слушай, друг, если бы таким тоном ты предложил мне купить Месси, я бы его даже даром не взял», — рассказал Черчесов.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). На пятой строчке идет калининградская «Балтика» (35). «Ахмат» занимает 9-е место, имея в активе 21 очко.