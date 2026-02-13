"Рубин" интересуется игроками "Локомотива"

Казанский "Рубин" заинтересован в двух футболистах московского "Локомотива".

По информации источника, казанский "Рубин" рассматривает возможность трансфера Данилы Годяева и Михаила Щетинина, которые выступают за московский "Локомотив". Переговоры на данный момент не ведутся.

В текущем сезоне Данила Годяев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 1,2 миллионов евро.

На счету Михаила Щетинина в нынешнем сезоне 14 матчей в составе белорусского "Арсенала" Дзержинск, за который он выступал на правах аренды. Рыночная стоимость 20-летнего игрока, согласно версии Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.