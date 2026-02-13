Отец нападающего "Краснодара" рассказал о будущем сына

Эдуард Кокшаров, отец форварда "Краснодара" Александра Кокшарова, рассказал о будущем своего сына.

По словам Кокшарова-старшего, у его сына есть контракт с "Краснодаром" и он будет тренироваться и восстанавливаться в составе южан.

- У Александра действующий контракт с "Краснодаром". В этом клубе он будет восстанавливаться и тренироваться. На сегодняшний момент он находится в расположении "Краснодара". Он восстанавливается от старой травмы, все идет по плану. Пока трудно говорить о будущем Саши, - цитирует Кокшарова "СЭ".

Напомним, что форвард "Краснодара" Александр Кокшаров находился на сборах c "Пари НН" и прошел медобследование для дальнейшего перехода, но трансфер сорвался.

В нынешнем сезоне нападающий не провел ни одного матча за южан во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего форварда в 700 тысяч евро, контракт игрока с "быками" рассчитан до лета 2027 года.