Юношеская женская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА с флагом и гимном
Международный турнир развития УЕФА среди сборных команд девушек до 16 лет пройдет в Сочи, сообщает пресс‑служба РФС.
В турнире примут участие сборные России, Эфиопии, Бангладеша и Ирана.
Даты проведения соревнований - с 13 по 19 марта.
Особо отмечается, что российская команда выступит с национальным флагом и гимном.
На турнире развития УЕФА-2025 девушки показали 100-процентный результат, одержав три победы в трёх матчах.
В первых двух играх россиянки обыграли сборные Китая и Беларуси со счётом 5:0 и 6:2 соответственно, завершив турнир крупной победой над ровесницами из Узбекистана — 5:0.