Юношеская женская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА

Международный турнир развития УЕФА среди сборных команд девушек до 16 лет пройдет в Сочи, сообщает пресс‑служба РФС.

© РФС

В турнире примут участие сборные России, Эфиопии, Бангладеша и Ирана.

Даты проведения соревнований - с 13 по 19 марта.

Особо отмечается, что российская команда выступит с национальным флагом и гимном.

На турнире развития УЕФА-2025 девушки показали 100-процентный результат, одержав три победы в трёх матчах.

В первых двух играх россиянки обыграли сборные Китая и Беларуси со счётом 5:0 и 6:2 соответственно, завершив турнир крупной победой над ровесницами из Узбекистана — 5:0.