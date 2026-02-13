Российский «Оренбург» обыграл «Алашкерт» из Армении в товарищеском матче в рамках сбора в Турции.

© ФК «Оренбург»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу уральской команды. В составе «Оренбурга» голами отметились Омар Минатулаев и Евгений Болотов.

Из‑за сложных погодных условий в Белеке начало матча было отложено на один час.

«Оренбург» в 18 турах МИР РПЛ набрал 12 очков и занимает 15‑е место в турнирной таблице.

