Тренер Семин оценил потенциал новичка ЦСКА

Российский тренер Юрий Семин оценил потенциал новичка ЦСКА Данилы Козлова.

© Rusfootball

По словам Семина, у Козлова есть потенциал и если его пригласили в ЦСКА, то видят его в основном составе.

- По Козлову могу сказать, что он мне и раньше нравился. Это думающий игрок. У него есть дальнейший потенциал. Другое дело, будет ли у него игровое время в ЦСКА. Ведь из "Краснодара" он уходил, потому что мало играл. От него зависит. Если его приглашают, значит, его видят в основном составе. Ему надо играть. Это несомненно талантливый парень, - цитирует Семина "Чемпионат".

Вчера, 12 февраля, ЦСКА объявил о переходе Данилы Козлова из "Краснодара" - ориентировочная сумма трансфера составляет 1,65 миллионов евро, футболист заключил контракт со столичным клубом до лета 2029 года.

В текущем сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Ранее футболист выступал за калининградскую "Балтику" и петербургский "Зенит". Рыночная стоимость 21-летнего футболиста, согласно версии Transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.