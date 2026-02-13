«Милан» продлит контракты ряда футболистов

«Милан» намерен продлить соглашения ряда футболистов.

По данным La Gazzetta dello Sport, ожидается, что первым из них станет защитник Фикайо Томори. Его действующий контракт рассчитан до июня 2027 года. Продление договора считается решенным вопросом, учитывая взаимное желание обеих сторон.

Так же ожидается, что будет подписан новый контракт с Давиде Бартезаги. Зарплата 20-летнего защитника будет скорректирована в соответствии с более высокими стандартами.

Кроме того, в центре внимания «россонери» находится будущее Рубена Лофтус-Чика, контракт которого действует до 2027 года. Его новый статус постоянного игрока основного состава и присутствие Аллегри, который ценит англичанина за физические данные и универсальность, могут стать потенциальным стимулом для продления контракта.

Не исключается возможность переговоров по новому контракту с вингером Рафаэлом Леау, который считает «Милан» клубом своего будущего. Снова будет обсуждаться и продление соглашения с Кристианом Пулишичем. Нынешнее действует до 2027 года, однако сложность состоит в том, что американец может потребовать зарплату, равную зарплате ведущих игроков.

Помимо этого, «Милан» готов продлить контракт Луки Модрича, рассчитанный до лета с возможностью продления еще на год. Лука доволен своим пребыванием в команде, но прежде чем принять решение остаться еще на год, 40-летний игрок планирует оценить свою мотивацию и физическую форму по окончании сезона.