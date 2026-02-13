Черчесов ответил, готов ли пожать руку экс-футболисту Денисову

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос, готов ли он пожать руку бывшему футболисту Игорю Денисову. Между Денисовым и Черчесовым был конфликт во время совместной работы в «Динамо».

— Ваши разногласия остались в прошлом?

— Есть футболист и есть личность, которая так или иначе на что-то реагирует. Я не хочу смешивать эти понятия. Могу подтвердить: другого такого игрока у меня не было. У Денисова не было паса шведкой или диагоналей на 70 метров в ногу, но он читал игру, оказывался в том месте, в котором больше всего нужен был. Плюс лидерские качества — он требовал с игроков. Я ни разу не видел Денисова довольным — даже после выигранных матчей. Как тренер не могу этого не видеть и не имею права оценивать футболиста категориями «люблю — не люблю». А по поводу того, что было… Я сам не сахар был, когда играл, всё прекрасно понимаю. Будем мы с Денисовым дружить или нет — это одна ситуация. Взаимоотношения футболиста и тренера — другая. Не надо их путать.

— Для вас не будет проблемой при встрече пожать ему руку?

— У меня вообще ни с кем проблем нет. Я никогда ни с кем ничего не делю, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.