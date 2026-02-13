Черчесов объяснил, почему распался его многолетний тренерский штаб

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил, почему распался его тренерский штаб, с которым он работал в разных клубах долгие годы.

— Есть сожаление, что ваш многолетний штаб, по сути, распался?

— Он же распался по причинам, не от меня зависящим. Гинтарас Стауче как литовец сейчас, к сожалению, не может работать в России. Паулино Гранеро ещё до моего назначения уехал в Катар. Насчёт Ромащенко вы и сами знаете: он хочет работать главным тренером. Но жизнь продолжается. У нас сейчас другой штаб: все на своих местах и друг друга поддерживают.

— С Ромащенко не осталось недомолвок?

— А какие могут быть недомолвки? Человек хочет быть главным тренером — это же похвальное желание. Вперёд. Моя задача — поддержать, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.