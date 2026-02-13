Итальянский функционер назвал лучших игроков РПЛ

Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info назвал лучших игроков Российской Премьер-Лиги на данный момент.

© ФК "Локомотив"

Камоцци выделил двоих полузащитников.

"На мой взгляд, сейчас в РПЛ можно выделить двух футболистов — это Сперцян и Батраков. Для меня они лучшие. Оба определяют игру своих команд», — сказал Камоцци.

В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач.

Алексей Батраков отыграл за "Локомотив" 23 встречи в чемпионате и Кубке страны, в которых забил 15 мячей и оформил 6 ассистов на своих партнеров.