Главный тренер «Реала» высказался о взаимоотношениях с Карвахалем

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о взаимоотношениях с Дани Карвахалем.

© Sports.ru

Ранее одни источники сообщали, что капитан расстроен тем, что мало играет, хотя готов, но с Альваро они почти не разговаривают, а другие утверждали что главный тренер бережет защитника во избежание новых травм. При этом в клубе якобы не видят никакого конфликта между ними.

– Вы разговаривали с Карвахалем?

– Как и со всеми, я люблю с ними разговаривать. Мы садимся и обсуждаем, мне нравится знать, что они думают. Он постоянно становится лучше. У него была еще одна неделя тренировок... И, очевидно, что я – человек, больше всех заинтересованный видеть его в лучшей форме.

– Карвахаль сыграл 29 минут с тех пор, как вы возглавили команду, это 4,6% от общего игрового времени. Вы понимаете, почему он может быть расстроен своей ситуацией?

– Нет, смотрите. Для меня это часть футбола: если игрок не получает желаемого игрового времени или играет мало, я не пойму, если он будет доволен своей ситуацией. И я говорю не только о Карвахале, но и о любом игроке. В этой команде каждый хочет внести свой вклад на поле, чувствовать себя важным. Если они пришли в «Реал Мадрид», то потому, что были очень, очень важны, выделялись в своих предыдущих клубах. Я всегда призываю их усерднее работать на тренировках каждый день, и если кто-то недоволен… Он идет на скамейку запасных. Другого ответа нет. Всегда работать вместе с остальной командой и ставить интересы команды выше личных. Так и с этой командой, это путь вперед, – сказал Арбелоа на пресс-конференции.