Футболистка «Локомотива» рассказала о сравнениях с Холандом

Полузащитница московского «Локомотив» Анна Соловьёва рассказала, почему стала играть в центре поля.

— Почему со временем тебя перевели в середину поля?

— Это случилось ещё в молодёжной команде. Меня выпускали на трёх позициях — нападающая, под нападающими и опорник. Увидели во мне качества, необходимые именно в центральной зоне. Я и сама себя комфортнее чувствую в центре, чем в нападении. К тому же, когда играла в атаке и много забивала, меня постоянно сравнивали с Эрлингом Холандом: он тоже центрфорвард, тоже высокий, тоже блондин. Ужасные сравнения! Они прекратились лишь тогда, когда я сменила позицию, — приводит слова Соловьёвой официальный сайт клуба.