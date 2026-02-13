Червиченко: у ЦСКА могут возникнуть проблемы с Рейсом

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал переход в ЦСКА бразильского защитника Матеуса Рейса.

© ПФК ЦСКА

Футболист перешел в стан армейцев из лиссабонского "Спортинга" на правах свободного агента. По мнению Червиченко, этот зимний трансфер ЦСКА выглядит наиболее сомнительным из всех.

"Лусиано и Баринов — хорошие усиления для ЦСКА. Козлов мне нравился в "Краснодаре". Все ребята фактурные. Что касается Рейса, я вообще не знаю, о ком идет речь. Адаптация южных и теплолюбивых ребят к российским реалиям бывает сложной. Тут я бы не торопился с счастьем. Если по остальным новичкам вопросов нет, то с Рейсом могут возникнуть проблемы", — передает слова Червиченко "Чемпионат".

Матеус Рейс выступал за "Спортинг" с 2021 по 2026 год. В составе лиссабонской команды футболист провел 222 матча, забил 3 мяча и отдал 11 результативных передач, выиграв с коллективом три чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Португалии.

Контракт Рейса с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года, Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 млн евро.