Тренер «Реала» подколол наставника «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа подколол наставника «Барселоны» Ханс-Дитера Флика, отвечая на вопрос о прошедшем матче полуфинала Кубка Испании. В этой встрече каталонцы проиграли мадридскому «Атлетико» со счётом 0:4.

«Полуфинал Кубка Испании? Мне нечего комментировать. Спросите у «Барселоны» и Флика», – приводит слова Арбелоа официальный сайт мадридского «Реала».

Ранее главный тренер сине-гранатовых, отвечая на вопрос о слишком лёгкой турнирной сетке «Барселоны» в Кубке Испании, в ходе которой каталонский клуб не играл с командами из Ла Лиги, ответил: «Спросите у «Реала». Напомним, «сливочные» покинули розыгрыш турнира, уступив «Альбасете» (2:3) из второго дивизиона чемпионата Испании.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании состоится 3 марта. Он пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.