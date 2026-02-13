Черчесов отреагировал на призыв главы ФИФА вернуть Россию

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на призыв главы ФИФА Джанни Инфантино вернуть Россию на международную арену.

— Наверняка видели заявления Инфантино. Как экс-тренер сборной и человек, поживший в Европе, верите в скорое возвращение России в мировую футбольную семью?

— Инфантино всё правильно говорит. Россия — большая футбольная страна, и все мы надеемся на скорое возвращение в мировую футбольную семью, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.