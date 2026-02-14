Сафонов установил личный антирекорд в "ПСЖ"

Матч 22-го тура Лиги 1 против "Ренна" стал для Матвея Сафонова самым неудачным с момента перехода в "ПСЖ".

Парижане уступили со счётом 1:3, а российский голкипер провёл на поле все 90 минут. Впервые за время выступлений во Франции Сафонов пропустил три мяча в одной игре - ранее соперники не забивали ему более двух раз.

Последний раз вратарь доставал мяч из сетки трижды ещё весной 2024 года, когда защищал ворота "Краснодара" в матче против "Пари НН".

Напомним, Сафонов перебрался во французский гранд полтора года назад, подписав контракт до 2029 года.