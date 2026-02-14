Аршавин в грубой форме уволил из «Зенита» психолога, которая работала там 10 лет

Заместитель гендиректора футбольного клуба «Зенит» по спортивному развитию Андрей Аршавин в грубой форме уволил психолога Ирину Рюхину. Об этом специалист рассказала в беседе с журналистами.

© Вечерняя Москва

Девушка проработала в академии команды порядка 10 лет. За это время жалоб на нее ни разу не поступало. Руководство было довольно тем, что психолог помогает не только футболистам, но и другим работникам.

Несмотря на это, бывший футболист решил ее уволить. Год назад он предупредил Рюхину, что она работает в «Зените» последний год.

— В футболе главный авторитет и психолог — это тренер, как в школе — учитель, — объяснил свое решение Аршавин.

По словам психолога, с экс-игроком сборной России она встречалась всего четыре раза. Их диалоги были короткими, но при этом обычными.

— Ничего не скрывая, ответила: «Идет десятый год». Он тут же ответил: «Это будет последний», — сказала Рюхина в беседе с Sport24.ru.

До этого Аршавин, который сейчас занимает пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию, подтвердил сокращение бюджета в петербургском клубе.