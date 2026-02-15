В «Ювентусе» выступили с заявлением после судейского скандала в матче с «Интером»

Директор «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о судействе после матча 25-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:3).

«После того, что произошло сегодня, говорить о футболе нельзя. Сегодня произошло нечто совершенно неприемлемое, неважно, случилось это с нами или с кем-то другим, и, вероятно, с завтрашнего дня система VAR должна будет измениться, потому что недопустимо, чтобы столько ошибок повторялось в таких важных матчах, как этот. С самого начала сезона мы пытались донести до всего мира, что уровень судейства не соответствует требованиям, и, к сожалению, именно это мы сегодня и показали всему миру. Это случилось со многими командами в этом сезоне, мы должны измениться, мы не можем продолжать откладывать это на потом, как это всегда происходит в итальянском футболе», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Напомним, в концовке первого тайма арбитр удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю, что вызвало гнев у тренерского штаба туринского клуба. В результате этого в подтрибунном помещении едва не случилась стычка между тренерским штабом туринцев и арбитром.