Экс-игрок "Спартака" забил в дебютном матче за команду Абаскаля

Бывший игрок "Спартака" забил в дебютном матче за команду Абаскаля
Экс-футболист ЦСКА и "Спартака" забил первый мяч за новую команду.
28-летний вингер Хесус Медина отличился в первом же матче за мексиканский клуб "Атлетико Сан-Луис". Бывший крайний нападающий московских ЦСКА и "Спратака" забил в ворота "Керетаро" (3:0).
Благодаря этой победе команда экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля поднялась на 11 место в чемпионате Мексики.
Напомним, Медина перешел в "Атлетико Сан-Луис" этой зимой из саудовского "Дамака".