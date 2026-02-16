Экс-игрок "Спартака" забил в дебютном матче за команду Абаскаля

Экс-футболист ЦСКА и "Спартака" забил первый мяч за новую команду.

© ФК "Атлетико Сан-Луис"

28-летний вингер Хесус Медина отличился в первом же матче за мексиканский клуб "Атлетико Сан-Луис". Бывший крайний нападающий московских ЦСКА и "Спратака" забил в ворота "Керетаро" (3:0).

Благодаря этой победе команда экс-тренера красно-белых Гильермо Абаскаля поднялась на 11 место в чемпионате Мексики.

Напомним, Медина перешел в "Атлетико Сан-Луис" этой зимой из саудовского "Дамака".